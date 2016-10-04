Москва, 4 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Два члена этнической группы, подозреваемые в угонах порядка десяти иномарок, задержаны в Москве. При задержании подозреваемые оказали сопротивление. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 4 октября.

hdimagelib.com Угон автомобиля

«Сотрудники московского уголовного розыска при силовой поддержке СОБР задержали двоих участников этнической группы, которые подозреваются в краже дорогостоящих иномарок на территории Москвы», — сообщила Волк.

Угонщиков удалось задержать после очередной кражи автомобиля: они пытались скрыться от полицейских на автомобиле Subaru, который был предназначен для сопровождения украденной машины.

«Для остановки автомобиля оперативник МУРа сделал предупредительный выстрел в воздух», — сказала Волк.

По данным МВД, задержанные являются уроженцами ближнего зарубежья: одному 38 лет, другому — 40. Они угнали машину, припаркованную на улице Крылатские Холмы, и собирались перегнать её в Красногорский район (Московская область). В планах угонщиков было разобрать автомобиль на запчасти.

Как ранее сооющало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2016 года в России зарегистрировано 11,6 тысячи угонов транспортных средств, что на 17,3% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из данных МВД. Также снизилась частота угонов автомобилей в России за год с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.