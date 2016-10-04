Москва, 4 октября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Оригинальный препарат «Авастин» производства компании «Рош» не зарегистрирован для применения в офтальмологии. В инструкции по медицинскому применению препарата имеется предупреждение о том, что препарат не предназначен для интравитреального введения, заявила медицинский директор компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош» в России Наталья Денисова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с потерей зрения пациентами московской офтальмологической клиники.

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«Кроме того, компания «Р-Фарм», которая является партнером компании «Рош» по локализации данного препарата в России, подтверждает, что в 2016 году не поставляла данный препарат в институт Гельмгольца. Все выпускаемые компанией «Р-Фарм» в обращение препараты проходят сертификационный контроль в государственной лаборатории. В соответствии с действующим законодательством образцы всех серий хранятся на заводе и могут быть подвергнуты дополнительным проверкам при необходимости», — пояснила эксперт.

«Компания «Рош» неоднократно информировала Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и федерального развития о случаях развития тяжелых поражений органов зрения, развившихся при применении «Авастина» по незарегистрированным показаниям, которые были отмечены у пациентов в различных странах мира. В 2011-м компанией были разосланы информационные письма для врачей о недопустимости применения препарата по незарегистрированным показаниям в офтальмологии. Данная информация публиковалась на официальном сайте Росздравнадзора», — напомнила Денисова.

«Препарат «Авастин» предназначен только для применения в онкологии и был зарегистрирован в России в 2005 году», — резюмировала эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября тало известно, что 11 пациентов НИИ глазных болезней имени Гельмгольца потеряли зрение после инъекции препарата «Авастин». Министр здравоохранения России Вероника Скворцова распорядилась провести проверку данного медицинского учреждения. СК РФ возбудил уголовное дело.

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