Благовещенск, 4 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В Свободненском районе Амурской области из-за выскочившего на дорогу медведя произошло ДТП. Животное погибло на месте, два человека получили травмы, сообщает 4 октября пресс-служба УМВД РФ по региону.

Alexas_Fotos Медведь бурый .

По предварительным данным, в ночь на 4 октября 20-летняя девушка, находившаяся за рулем Toyota Mark II, сбила медведя, перебегавшего автодорогу. Позже в стоящий на проезжей части автомобиль врезалась «Тойота Аллион», за рулем которой находился 20-летний молодой человек.

В результате два пассажира «Тойоты Аллион», 1993 и 1988 годов рождения, получили травмы и были доставлены в больницу. Подробности происшествия выясняют сотрудники полиции.