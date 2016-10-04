Москва, 4 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Россия эффективно контролирует воздушное пространство в Сирии, и дополнительное размещение системы ПВО С-300ВМ лишено какого-либо смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Sevda Babayeva ЗРК С-300

«Что касается зенитно-ракетной системы С-300ВМ, то это система ПВО сухопутных войск. А поскольку у нас в Сирии нет российских сухопутных группировок, смысл её нахождения там абсолютно отсутствует», — заявил Коротченко.

На сирийской авиабазе Хмеймим, где дислоцирована российская авиационная группа, уже размещена зенитно-ракетная система С400, напомнил эксперт: «Ее вполне достаточно для контроля практически всего сирийского воздушного пространства».

«Судить о том, что происходит в Сирии с точки зрения поставок туда каких-либо видов вооружений, можно только на основе официальных заявлений Минобороны России. Поэтому я не исключаю, что это (информация американских СМИ) может быть фейком и намеренной провокацией», — указал Коротченко.

Отметим, что 4 октября телеканал Fox News со ссылкой на три неназванных источника в США сообщил о том, что Россия якобы разместила в Сирии новейшие системы ПВО С-300ВМ. Возможности такой системы включают перехват самолетов и крылатых ракет, стоящих на вооружении США.