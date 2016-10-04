Ярославль, 4 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Региональный бюджет может предоставить Ярославлю бюджетный кредит на достройку трех «проблемных» детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра города Сергей Калинин.

Фундамент детского сада

«Есть договоренность с областью, что нам предоставляется бюджетный кредит под 1 процент — как раз под строительство этих детских садиков. Мы сейчас готовим документацию по этим объектам. Когда мы выйдем на конкурсные процедуры, можно будет сказать в течение месяца», — заявил Сергей Калинин на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по бюджету, финансам и налоговой политике.

Между тем, прежнее руководство мэрии Ярославля анонсировало намерение области взять на себя основную финансовую нагрузку по достройке детских садов. Как напомнил председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин, речь шла о процентном соотношении 95/5. Теперь же, получается, завершать строительство садиков город будет только за свой счет, уточняет Зарубин.

Однако Сергей Калинин не спешит с выводами.

«Я бы не стал конкретно ставить этот акцент. Есть определенные договоренности по закрытию этого кредита. Но пока кредит не оформлен, об этом говорить рано — есть только намерения и переговоры», — отметил Сергей Калинин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три детских сада — на улицах Академика Колмогорова и Чернопрудной, а также на Тутаевском шоссе — строились в рамках целевой федеральной программы. Однако строительство не продвинулось дальше закладки фундамента. В отношении подрядчика, выполнявшего работы, компании «БизнесСтиль», возбуждены административные дела. Решением Ярославского УФАС организация включена в «черный список» подрядчиков.