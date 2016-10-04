Лондон, 4 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Стоимость британской валюты по отношению к американскому доллару опустилась до $1,2845 в ходе торгов 3 октября, что является самым низким показателем с 1985 года, пишут «Ведомости».

pixabay.com Доллар и фунт

Отмечается, что фунт подешевел по сравнению с долларом более чем на 1%. Его стоимость лишь на полцента превышала показатель 31-летнего минимума. По отношению к европейской валюте фунт стерлингов упал в цене до минимального значения с августа 2013 года.

Падение фунта стерлингов произошло на фоне заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, касающегося выхода страны из состава ЕС. По словам Мэй, она собирается приступить к переговорам по Brexit до конца марта 2017 года. Ранее в ходе референдума за прекращение членства Великобритании в Евросоюзе высказались 51,9% жителей страны.