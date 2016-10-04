Москва, 4 октября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия») предостерег от сокращения расходов федерального бюджета на оборону, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября. «В современных непростых международных условиях для поддержания обороноспособности и боеготовности армии на должном уровне перед страной стоит вполне конкретная и острая необходимость в перевооружении», — отметил Гутенев.

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Государственный оборонный заказ должен быть профинансирован и выполнен в полном объеме в запланированные сроки, считает парламентарий. «Любое торможение в этом вопросе отбросит нас вновь далеко назад», — говорит депутат.

«Сегодня речь должна идти не о сокращении тех или иных статей бюджета, а повышении эффективности использования имеющихся ресурсов», — считает Гутенев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин предлагает увеличить расходы на закрытые статьи федерального бюджета — 2016 на 4,1% всех расходов. Расходы предлагается повысить на 678,8 млрд рублей — такие данные следуют из опубликованных накануне поправок в федеральный бюджет.

Общее сокращение расходов ведомств в открытой части составило 2,8% от плановых, причем не сокращены лишь расходы на национальную оборону — они вырастут примерно на 1%.

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