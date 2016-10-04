Архангельск, 4 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Минобороны Российской Федерации (РФ) ко Дню Космических войск опубликовало на своем канале в YouTube видеозапись, на которую попали самые зрелищные пуски ракет с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Скриншот с видео 4 октября — День космических войск Запуск ракеты день

«4 октября в ВС РФ отмечается День Космических войск, — говорится в описании к видео. — Именно в этот день 59 лет назад произошло эпохальное событие, положившее начало космической эре всего человечества — с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ)».

Отметим, что Космические войска РФ в текущем году вывели на орбиту 16 космических аппаратов.