Псков, 4 октября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело о драке в средней школе №18 имени В.Ф. Маргелова, в которой во время потасовки в раздевалке после урока физкультуры несовершеннолетний ученик получил травму позвонка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, законный представитель несовершеннолетнего требовал от школы компенсации морального вреда.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

В суде было установлено, что подростку в результате драки был причинён вред здоровью средней тяжести. С образовательного учреждения, под надзором которого временно находились несовершеннолетние, взыскана компенсация в сумме 60 тысяч рублей.

Таким образом, исковые требования удовлетворены в полном объёме. Решение суда в законную силу пока не вступило.