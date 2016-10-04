Калуга, 4 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум.



Foundry Туристы

В Калужской области будет сформирован туристический кластер, сообщает 4 октября корреспондент ИА REGNUM, по материалам совета по туризму при губернаторе области.

Главой калужского региона Анатолием Артамоновым предложено областному министерству культуры и туризма приступить к созданию туристического кластера, в рамках которого планируется объединить в единую сеть отдельные потоки туристов, и разработать новые туристические маршруты. С помощью малого и среднего бизнеса планируется активизировать строительство новых и реконструкцию уже существующих гостиничных комплексов, баз отдыха, предприятий питания, привлечь в региональную туриндустрию инвесторов.

В настоящее время, в области уже имеется порядка тысячи туристских объектов и разработано более 300 туристических маршрутов. Среди наиболее популярных: калужский Музей истории космонавтики, этнографический парк-музей «Этномир», Первая атомная станция в Обнинске, Парк птиц «Воробьи», а также такие известные событийные мероприятия, как международный фестиваль «Мир гитары», музыкально-художественный фестиваль фонда Святослава Рихтера, фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» в деревне Никола-Ленивец, Цветаевский праздник, детский фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе», и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Калужской области функционируют кластера: автомобильный, логистический, кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины, ИКТ-кластер, а также кластер композитных материалов и авиакосмических технологий.