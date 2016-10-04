Ростов-на-Дону, 4 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Информацию о том, что в теле жительницы Ростова-на-Дону во время хирургической операции врачи оставили иглу, повлиявшую в дальнейшем на самочувствие пациентки, начали проверять сотрудники регионального Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ростовской области.

Игла

Уточняется, что ранее информация о забытом во время операции медицинском инструменте появилась в СМИ. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.

«По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что с начала 2016 года в России из-за медицинских ошибок и некачественного оказания помощи погибли более 350 человек.