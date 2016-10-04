Самара, 4 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Петиция на Change.org «Верните прежнюю стоимость безлимитной студенческой и школьной проездной карты в Самаре» собрала на сегодняшний день 7929 подписей. В СМИ распространено заявление об одобренном мэрией пикете против повышения стоимости проезда с 1 октября, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В петиции указано: «Стоимость безлимитных проездных студенческой и школьной карт в Самаре подняли до 950 и 750 соответственно. Это слишком дорого выходит для нас учащихся, особенно если ты учишься на коммерческой основе, плюс к этому снимаешь квартиру и помимо этого тебе нужны деньги для обычной жизни. Верните пожалуйста стоимость проездных безлимитных карт к прежней стоимости» (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM).

Изданию Samru.ru организаторы пикета — обычные жители города, не представляющие никаких движений и организаций — студентка Полина Баранова и учитель английского Максим Квятковский, сообщили, что акция запланирована на 8 октября, она согласована с властями и пройдет с 16:00 до 19:00. Место проведения — сквер имени Пушкина, за драматическим театром.

«Мы не хотим ничего политизировать, — отмечают организаторы. — Сама идея о пикете пришла сразу после новости о том, что проезд подорожает. Объявили об этом больно неожиданно, а повышение на 70% для владельцев безлимитных студенческих карт вообще кажется нелепым. Думаем, что такой ход администрации крайне несправедлив и некрасив, пусть пикет станет площадкой, где люди выскажут свое мнение. Заявлено 50 человек, хотя понимаем, что недовольных и активных много больше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самаре с 1 октября подорожал проезд в пассажирском транспорте и тарифы на воду.

С 1 октября на городских маршрутах общественного транспорта Самары подняли стоимость проезда. Цена билета за наличный расчет и по транспортной карте подорожала на 2 рубля и стала стоить соответственно 25 рублей и 23 рубля.

Стоимость поездки по карте школьника и студента подорожала до 16 и 18 рублей соответственно. Безлимитная карта школьника теперь стоит 750 рублей в месяц, студента — 950 рублей в месяц. Стоимость безлимитной карты, с помощью которой можно совершать поездки на всех видах транспорта без ограничений, составляет 1600 рублей в месяц.

Обоснование мэрии Самары: «Согласно анализу расходов, связанных с перевозкой пассажиров, себестоимость поездок сегодня по-прежнему выше цены за билет. Ежегодно из городского бюджета направляются средства на возмещение недостающих доходов транспортных предприятий. Например, в 2016 году на поддержку предприятий предусмотрены 335 млн рублей, в 2015 году — 481 млн».

«Кроме того, за последние несколько лет инвестированы серьезные средства в обновление транспортного парка. Закуплены 125 автобусов, 39 троллейбусов и 20 трамваев. Приобретение нового подвижного состава продолжится и в следующем году. Изменение тарифов позволит снизить нагрузку с транспортных предприятий и вывести их на безубыточный уровень, пояснили в мэрии. Это значит, что бюджетные средства, ранее выделяемые на субсидии перевозчикам, могут пойти на другие проекты развития городской инфраструктуры», — разъясняют гражданам власти.

Напомним, тарифы на воду в Самаре уже подорожали с 1 июля 2016 года, а с 1 октября они стали еще выше. В Самаре с 1 июля стоимость холодной воды из крана выросла с 22,73 руб/куб м до 24,63, водоотведение — с 10,18 руб/куб м до 11,33. При этом, население еще оплачивает общедомовые нужды, эти расценки тоже станут выше. С 1 октября тариф на питьевую воду вырос на этот раз на 1,54 руб/куб м, а на водоотведение — на 2,07 руб/куб м.

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