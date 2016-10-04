Ярославль, 4 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов поделился с ярославцами своими планами на перспективы развития города. Как следует из обращения Слепцова к согражданам, размещенном в его личном блоге, преимущественной задачей этой работы он видит благоустройство.

Дмитрий Савин City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Наш город — это наш дом. И я уверен, порядок в нашем большом доме не просто свидетельствует об уровне культуры людей, живущих и управляющих городом, но и влияет на наш с вами психологический настрой и трудовой потенциал. В чистом и благоустроенном доме чаще рождаются светлые мысли и творчеством в таком доме заниматься куда приятнее. Именно поэтому в первые же дни своей работы на посту исполняющего обязанности мэра Ярославля я потребовал навести порядок в нашем общем доме. Убеждён, забота о городском хозяйстве — это то, что сейчас необходимо горожанам. И власть уже активно приступила к благоустройству дорог, скверов, тротуаров, дворов, детских площадок — того хозяйства, которое обеспечивает комфортную жизнь», — отмечает Владимир Слепцов в своем обращении к ярославцам.

Владимир Слепцов настаивает на том, чтобы чистота и порядок поддерживались во всех микрорайонах города, а внешний вид улиц Ярославля должен соответствовать его статусу столицы Золотого кольца России и города, хранящего объекты всемирного наследия, включенные в список ЮНЕСКО. Также глава города напоминает, что по его поручению в Ярославле приведены в порядок уже почти все контейнерные площадки во дворах многоквартирных домов, с улиц и столбов убраны незаконные переносные рекламные конструкции, которые Владимир Слепцов назвал «атавизмами прошлой эпохи»,

«При оформлении нашего города, как это принято во всех исторических городах Европы, должен использоваться единый архитектурный стиль и единые параметры установки рекламы: размер, место и т.п. Вот, например, в Химках меньше, чем за год не осталось ни штендеров, ни аляповатой рекламы. И обратите внимание, ни один из коммерсантов от этого не разорился, а вот город заметно преобразился», — обращается к горожанам Владимир Слепцов.

Но комфорт, по мнению и.о. мэра Ярославля, обеспечивается не только порядком, но и теплом в домах горожан. Поэтому отопительный сезон начат раньше, чем положено по установленным нормативам.

«В этом году мы решили не дожидаться начала октября и включили центральное отопление уже в последней декаде сентября. Ведь в этом случае, речь идёт не только о комфорте, но и о здоровье ярославцев — особенно, маленьких детей и престарелых граждан», — пишет Слепцов.

Коротко Владимир Слепцов упоминает и о том, что ярославские предприниматели получат поддержку от городских властей. Какую именно — он не уточняет, однако заявляет, что мэрия должна относиться ко всем представителям бизнеса одинаково, а решения должны вырабатываться по единому принципу, который устроит и предпринимательское сообщество, и власть.

«В завершение хочу сказать, дом у нас большой и красивый. Спасибо предкам за такое наследство. А ведь на Руси издревле считалось, тот хозяин достоин уважения, кто не просто смог сберечь полученное наследство, но и приумножить — вот наша цель!», — резюмирует Владимир Слепцов в своем обращении к ярославцам.