Москва, 4 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 г. 100-летнего юбилея легендарного конструктора Михаила Калашникова. Об этом говорится в документе, который размещен на официальном портале правовой информации.

bolshoyvopros.ru Михаил Калашников

«Учитывая выдающийся вклад М. Калашникова в разработку отечественного стрелкового оружия и в связи с исполняющимся в 2019 г. 100-летием со дня его рождения, постановляю принять предложения правительства о праздновании в 2019 г. 100-летия со дня рождения М. Калашникова», — говорится в документе.

Правительству РФ также поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия конструктора.

Кроме того, президент РФ распорядился обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.