Москва, 4 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Обязательное техобслуживание средств технической реабилитации инвалидов отменят. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

ИА REGNUM Госдума

Ранее действовавшие нормы законодательства предусматривали, что ряд средств технической реабилитации инвалидов относится и к средствам передвижения, что предполагает необходимость их технического обслуживания. Речь идет о таких средствах реабилитации, как автомобили с ручным управлением и мотоколяски. Впоследствии такие средства передвижения были исключены из перечня средств технической реабилитации инвалидов. В связи с этим законопроект вносит поправки в закон о социальной защите инвалидов: поправки касаются отмены нормы об обязательном техобслуживании средств реабилитации инвалидов.

Согласно законопроекту, порядок предоставления услуг по ремонту средств технической реабилитации инвалидов определяется правительством РФ. Ремонт технических средств реабилитации инвалидов проводится вне очереди с освобождением от платы или и на льготных условиях.

«Выдаваемые в настоящее время средства реабилитации технического обслуживания не требуют. В их отношении производится исключительно ремонт и досрочная замена, которые осуществляются по решению медико-технической экспертизы. Речь идет о протезно-ортопедических изделиях (кроме зубных протезов)», — отмечают в правительстве РФ.

Законопроект упорядочивает и актуализирует нормы социальной защиты инвалидов в России, считают в правительстве.