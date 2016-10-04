Стокгольм, 4 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Шведская компания по производству телекоммуникационного оборудования Ericsson объявила, что планирует сократить 3 тыс. рабочих мест в отделе продаж, научных исследований и разработок, сообщает 4 октября Reuters.

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Компания Ericsson заявила, что в Швеции будет сокращено 900 консультантов. Тем не менее Ericsson планирует нанять около 1 тыс. научных сотрудников в Швеции в течение ближайших трех лет.

Компания заявила, что программа по сокращению расходов реализуется в соответствии с планом. Заявление Ericsson подтвердило информацию, опубликованную ранее СМИ Швеции, о возможном сокращении сотрудников компании.

Напомним, компания Ericsson насчитывает около 120 тыс. сотрудников по всему миру, включая 17 тыс. сотрудников в Швеции. Компания планирует сократить оперативные расходы в два раза, что позволит ежегодно сохранить около $1,17 млрд.