Чита, 4 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум.



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Вслед за утверждением структуры правительства губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала ряд кадровых распоряжений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

В частности, временное исполнение обязанностей руководителя министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края возложено на первого заместителя министра Алексея Дроботушенко, министерства сельского хозяйства и продовольствия края — на первого заместителя министра Владимира Лоскутникова, министерства природных ресурсов и промышленной политики региона — на заместителя министра — начальника отдела стратегического развития отраслей Елену Протасову.

Также, временное исполнение обязанностей руководителя администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края возложено на заместителя руководителя — начальника управления развития территорий и агропромышленного комплекса Бато Доржиева. Распоряжения вступили в силу с 30 сентября и до назначения новых руководителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября избранный губернатор Забайкальского края Наталья Жданова утвердила структуру правительства региона. В соответствии с утвержденной структурой кроме администрации губернатора, администрации Агинского Бурятского округа и представительства правительства края при правительстве РФ, в состав руководящих органов Забайкалья входят 11 министерств, пять департаментов, региональная служба по тарифам и ценообразованию, Государственная инспекция Забайкальского края.