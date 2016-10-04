Ростов-на-Дону, 4 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Доме футбола намечено очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Вероятно, футбольный клуб ЦСКА, потерпевший поражение от «Ростова» (0:2), будет оштрафован за поведение своих болельщиков на стадионе. Пользователи социальных сетей пожаловались, что фанаты «армейцев» устроили настоящий погром на «Олимпе-2», передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

vk.com/fcrostov Болельщики ФК «Ростов»

«Вот что оставили фанаты ЦСКА после матча с «Ростовом». Не пора ли запретить им посещать наш славный город?» — написал в группе «ВКонтакте» Сергей М. Свой пост пользователь сопроводил фотоснимком со стадиона, на котором видны вырванные сиденья на гостевой трибуне.

После победы желто-синих болельщики ЦСКА ещё и зажгли дымовую шашку. Но за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча столичный клуб может быть разве что оштрафован.

Поклонники же футбола призывают всех фанатов быть «за спорт и за красивую игру», а не устраивать погром на стадионах.

Напомним, что «Ростов» на своем поле одолел лидера турнирной таблицы РФПЛ. Причём с таким же счётом ЦСКА потерпел поражение от желто-синих в сезоне 2015/16. Главный тренер донского коллектива Иван Данильянц отметил, что игроки провели отличный матч. «Ребята превзошли все наши представления о том, что они могут на поле — как физически, так и в игровых аспектах. Болельщики видели чудеса от многих игроков», — отметил наставник.

Ростовчане поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. В активе у «Ростова» — 16 очков. Впереди у дружины Данильянца три выездных матча. 15 октября жёлто-синие померятся силами с нынешним лидером РФПЛ — столичным «Спартаком». Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена».