Иваново, 4 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В посёлке Ильинское-Хованское (Комсомольский район, Ивановская область) из-за взрыва обрушилась часть многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Ивановской области.

Angelo Giordano Разрушенный дом

Взрыв прогремел сегодня, 4 октября, в 8 часов утра. «По предварительным данным, произошла утечка газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия пострадали люди: госпитализирована женщина 1934 года рождения, эвакуированная из-под завалов. «Проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших из-под завалов», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия следователи проводят опрос очевидцев. Здесь также присутствуют руководитель регионального СКР, криминалисты следственного управления, представители прокуратуры, УМВД, МЧС, медицинской и газовой служб.