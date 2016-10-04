Москва, 4 октября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Brent продолжает обновлять максимумы, побив 1,5-месячный рекорд на отметке 51,13 долл./барр. Движение вверх идет скорее вопреки, чем по какой-либо причине, так как ни объективных известных нам договоренностей, ни снижение добычи не наблюдается, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Происходящее напоминает попытку искусственного раздувания цены на подвернувшейся под руку спекуляции. «Алжирская договоренность» — это еще не решенное дело. Слишком много неопределенностей и препятствий на пути даже к заморозке. Очень много вопросов по поводу роли России в данном вопросе. Кроме того, непонятны детали и механизм принятия решения. Все это в совокупности дает понимание, что текущее движение вверх носит больше спекулятивный характер», — пояснила Афанасьева.

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«Не исключено, что уже в ближайшие дни начнется массовая фиксация прибыли. Любое движение Brent выше 50 долларов за баррель — повод для вход на рынок продажами», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 октября, мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, корректируясь вниз после сильного ралли на соглашении стран ОПЕК о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка, По состоянию на 06:30 мск стоимость нефти марки Brent опустилась на 0,24% — до 50,77 доллара за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 0,35% — до 48,64 доллара за баррель.