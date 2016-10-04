Москва, 4 октября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В здании суда на юго-востоке Москвы произошло замыкание электропроводки, 50 человек были эвакуированы, сообщает 4 октября Life.ru.

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Инцидент произошел в здании Зюзинского районного суда на улице Кржижановского. Замыкание случилось в помещении на третьем этаже пятиэтажного строения, возгорания не произошло.

Из здания были выведены 50 человек, никто не пострадал. В настоящее время суд вернулся к работе в штатном режиме.