Ярославль, 4 октября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Имущество ОАО «Ярославльводоканал», принадлежащего мэрии Ярославля, может быть отдано в аренду одной из федеральных бизнес-структур. Информация об этом обсуждается как в среде работников предприятия, так и мэрии Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ярославльводоканал

Источник агентства говорит, что руководство мэрии ведет переговоры со структурами Виктора Вексельберга, в частности, компанией «Российские коммунальные системы». При этом речь идет не о концессии и не о продаже, а о простой сдаче в аренду всего имущества предприятия, занимающего монопольное положение на рынке водоснабжения и водоотведения Ярославля.

Логика сдачи в аренду имущества муниципального предприятия может быть такой: бюджету Ярославля необходимы живые деньги на покрытие дефицита и кредиторской задолженности. Сдача в аренду предприятия может принести несколько сот миллионов рублей в бюджет города ежегодно, при этом само имущество остается в собственности Ярославля. При этом фактически предприятие перейдет под контроль арендатора.

В самом «Ярославльводоканале» отказались как-либо комментировать данную информацию, нет и официальной информации из мэрии города.