Калининград, 4 октября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. На российско-литовской границе автомобильный трафик за восемь месяцев 2016 года вырос на 20%. Об этом было заявлено на встрече руководства Калининградской областной таможни с литовскими коллегами из Клайпедской и Каунасской территориальных таможен, а также Таможенного департамента Литовской Республики.

wikimedia.org Мост королевы Луизы на российско-литовской границе

По данным пресс-службы Калининградской областной таможни, представленным редакции ИА REGNUM, если за восемь месяцев 2015 года через границу с Литвой проследовало около 330 тыс. машин, то за аналогичный период этого года — почти 400 тыс. машин.

Разбивка по типам транспортных средств следующая:

Таможенные аналитики видят несколько причин роста автомобильного трафика.

«На увеличение числа перемещений грузовых транспортных средств повлияла неурегулированность вопроса по обмену двусторонними разрешениями на международные автомобильные перевозки грузов между Российской Федерацией и Республикой Польша (т.н. «дозволы». — ИА REGNUM ), а также обострившаяся ситуация с пропуском российских транспортных средств через территорию Украины», — сообщила пресс-служба ведомства на запрос ИА REGNUM на имя начальника Калининградской областной таможни Александра Кочнова.

Кроме того, по данным таможни, после введения Россией контрсанкций произошла переориентация на российские грузы, доставляемые транзитом через Литву.

«Вместе с тем полагаем, что рост числа легковых автомобилей, пересекших границу через указанный участок границы, может быть обусловлен приостановкой действия российско-польского Соглашения о местном приграничном передвижении», — подытожили в ведомстве.

Говоря о количестве пересечений гражданами российско-литовской границы, таможенники констатировали снижение на 5%.