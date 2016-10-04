Гатчина, Ленинградская область, 4 октября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Мать новорожденной девочки, проживающая в Гатчинском районе Ленинградской области, подозревается в убийстве младенца. Об этом 4 октября сообщило Следственное управление СКР по региону.

pixabay.com Жестокое обращение

Тело ребенка было найдено 1 октября в одном из домов в деревне Большое Рейзино. «В результате судебно-медицинского исследования тела установлено, что смерть наступила от тупой травмы головы, перелома левой теменной кости, кровоизлияния, отека головного мозга», — сообщили в СКР жуткие подробности детоубийства.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Под подозрение попала мать девочки, она задержана. Идут следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются и проверяются возможные версии произошедшего.

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