Москва, 4 октября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Обвинения США России в присвоении заслуг в Сирии депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») объяснил завистью, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября. «Зависть к успехам России в борьбе с международным терроризмом в Сирии толкает власти США на все более нелепые шаги, поражающие своей абсурдностью», — сказал Железняк.

М. А. Врубель. Моцарт в доме у Сальери. 1884

В последнее время становится очевидным, что американские власти, осознавая эффективность действий России в Сирии и деструктивность своей деятельности в регионе, стремятся выдумать причину, которая оправдала бы их провал и дала шанс уйти от ответственности, отметил парламентарий.

«Руководство США настолько привыкло себя представлять в роли мирового жандарма, что, столкнувшись с правдой, не может поверить в это и пытается исказить реальность, беспардонно оболгав Россию в очевидных мировому сообществу вопросах», — говорит Железняк.

«Именно усилиями наших ВКС был сломан хребет международного терроризма, захватившего огромные территории Сирии, удалось сохранить от уничтожения сирийскую государственность, помочь сирийской армии и ополченцам освободить от террористов большую часть страны, создать возможность для мирного урегулирования и необходимых реформ», — заявил Железняк.

По мнению депутата, было бы гораздо больше пользы, если бы США закончили заигрывание с террористами, информационные провокации в отношении России и решились на реальное сотрудничество для обеспечения мира и стабильности в Ближневосточном регионе.

Заявления Белого дома о том, что Россия якобы приписывает себе успехи США в борьбе с террористами в Сирии, являются бестактными, заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. В МИД России выразили свое разочарование по поводу позиции США, объяснив ее неспособностью американцев выполнить обязательства, взятые на себя в рамках договоренностей по урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил журналистам, что ВКС не смогли выполнить задачи в Сирии, поэтому Россия присваивает себе заслуги международной коалиции во главе с США.