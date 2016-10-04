Биробиджан, 4 октября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Все шесть комитетов Законодательного собрания ЕАО возглавили депутаты от правящей партии. На втором заседании был также избран председатель парламента нового созыва — единогласно проголосовали за Лилию Комиссаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

saratov.er.ru Эмблема «Единой России»

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Отметим, что избранная на минувшей неделе председатель Заксобрания ЕАО Любовь Павлова предложила на должность своего заместителя директора городского лицея №23 Лилию Комиссаренко, которая победила на биробиджанском одномандатном округе №1. Её кандидатура депутатами была поддержана единогласно.

Кроме того, теперь парламент сформирован из шести комитетов: остались правовой, бюджетный, аграрный и регламентный комитеты, комитет по социально-экономической политике разделили на два. Один комитет отвечает за социальное направление и здравоохранение, другой — образование, молодёжная политика, культура, спорт.

Тайным голосование руководителем правового комитета был выбран Вячеслав Целищев, бюджетного — Наталья Баженова, социального — Вера Тарасенко, аграрного — Андрей Голубь, комитет по образованию, молодёжной политике, культуре и спорту возглавила Лилия Комиссаренко. Все главы комитетов представляют «Единую Россию», среди их заместителей есть депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Отметим, что на минувшей неделе была избрана спикер Законодательного собрания ЕАО Любовь Павлова. Полномочиями сенатора вновь наделили Владимира Джабарова. Сформированный комитет по регламенту, депутатской этике и связям со СМИ возглавил Евгений Башкиров.

Как сообщало ИА REGNUM, почти все одномандатники, получившие большинство на выборах депутатов парламента ЕАО, являются представителями партии власти. По итогам голосования по партийным спискам «Единая Россия» набрала 44,37% голосов, КПРФ — 20,9%, ЛДПР — 25,82%, «Справедливая Россия» — 5,32%. Явка избирателей составила 38,55%.