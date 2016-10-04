Красноярск, 4 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае вырастет на 5% по сравнению с объемом 2015 года. Такой целевой показатель заложен в принятую краевым правительством программу «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае на 2017−2019 годы».

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Представляя программу, первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин заявил: «В растениеводстве за счет ввода новых посевных площадей и повышения урожайности увеличится производство зерна в объеме 2 306,5 тыс. тонн к 2019 году (на 2,3% к 2015 году). Объем производства картофеля по всем категориям хозяйств прогнозируется около 1,2 млн тонн (100,7% к 2015 году). Строительство теплиц закрытого грунта общей площадью 45 тыс. кв. метров, а также мероприятия господдержки овощеводства позволят обеспечить прирост объемов выпуска овощей на 3,6%».

Согласно программе, наибольший рост (на 31%) должна показать мясная отрасль. В 2019 году она должна дать 123,5 тыс. тонн продукции против 94,3 тыс. тонн в 2015 году. Реализация инвестпроектов должна позволить нарастить выпуск свинины почти на 90%, а мяса птицы — почти на 50% (с 16,5 тыс. тонн в 2015 году до 24,6 тыс. тонн в 2019 году). На последний показатель повлияет реализация проекта ПАО «ЕнисейАгроСоюз» Сухобузимского района.

Как пояснил ИА REGNUM помощник краевого министра сельского хозяйства Евгений Эдин, всех этих результатов аграрии смогут достичь благодаря административной и финансовой поддержке правительства края.

Объем финансирования госпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 14,9 млрд. рублей.

Определенную пользу сельскому хозяйству края принесли и экономические санкции: перед местными производителями открылись рыночные ниши, ранее занятые западными поставщиками. Однако, как пояснил ИА REGNUM Евгений Эдин, красноярские производители, переключившись на производство молочной продукции высокой степени переработки: масла сливочного, сыра, сухих молочных продуктов, снизили объемы выпуска цельномолочной продукции.

К 2019 году объемы производства планируется восстановить, отмечают в правительстве края.