Москва, 4 октября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Проекты иностранных компаний, предполагающие создание всемирной сети спутников, которые обеспечат возможность доступа в интернет из любой точки Земли, угрожают суверенитету России. Об этом заявил представитель «Ростелекома» Сергей Жданов на круглом столе по проблемам телекоммуникационной отрасли в Аналитическом центре правительства РФ, сообщает 4 октября Life.ru.

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Речь идет, в частности, о проекте компании OneWeb, среди инвесторов которого Airbus, Hughes, Intelsat, Qualcomm, Coca-Cola и Virgin. Предполагается, что к 2019 году широкополосный интернет будет обеспечен 700 спутниками. Подобные проекты предлагают SpaceX, Samsung Research America, Google. У Google и Facebook, также есть проекты на основе использования аэростатов и беспилотников.

Если какую-либо из этих систем удастся реализовать, возникнет ряд вопросов. Например, будут ли зарубежные операторы блокировать сайты с информацией, запрещенной на территории России?

«Если здесь выиграют иностранные игроки, будут вопросы с суверенитетом, — отметил Жданов. — Кто управляет информацией, тот управляет миром».