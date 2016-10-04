Москва, 4 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Комментируя заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, призвавшего Москву более активно сотрудничать с Амстердамом в расследовании крушения малазийского Boeing-777, разбившегося над Донбассом в 2014 году, и «прекратить распространять абсурд о качестве расследования», официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом в квадрате игнорирование данных объективного контроля — российских РЛС. Об этом российский дипломат написала в своём Facebook.

osce.org Обломки рейса MH17

Захарова, отвечая на обвинения Рютте, перечислила несколько факторов, которые со своей стороны считает абсурдными. «Абсурд — это несколько месяцев не включать Малайзию в состав совместной следственной группы и не пускать экспертов на место крушения Боинга под предлогом их безопасности», — написала она.

Кроме того, она считает абсурдом оставлять обломки самолёта на несколько месяцев в полях, где они ржавеют, вместо того, чтобы собрать их. Также абсурдно придумывать собственные формы отчётности, не предоставляя отчёт в Совет Безопасности ООН.

«А считать несущественным данные объективного контроля (российских РЛС) — абсурд в квадрате», — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная Совместная следственная группа (ССГ) предоставила промежуточные итоги расследования авиакатастрофы Boeing-777 МН17. Согласно этим итогам, самолёт был сбит с земли из зенитного комплекса «Бук», причём после обстрела орудие увезли «обратно в Россию».

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