Москва, 4 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Жители России считают, что темп роста цен на основные продукты питания и услуги продолжается замедляться. Однако подорожание товаров отмечает большинство граждан, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1908

Среди продуктов питания инфляции подверглись, прежде всего, мясо и мясопродукты: об этом в сентябре 2016 года сказали 63% опрошенных (в т.ч., 24% отметили существенный рост). 57% заметили подорожание молочных продуктов, 53% — хлеба.

Также довольно ощутимым является рост цен на сахар — его заметили 51%, крупы и макароны (48%), овощи и фрукты (51%). При этом каждый десятый, напротив, говорит, что на сахар, овощи и фрукты цены снизились (10% и 12%, соответственно).

Более двух третей (70%) отмечают рост платежей за коммунальные услуги. Повышение цен на бензин заметил 51%. Расходы на проезд в общественном транспорте являются наиболее фиксированной статьей семейного бюджета: о повышении цен на них сказали только 30%, тогда как 48% не отмечают изменений в сумме оплаты.

Опрос проведен 24−25 сентября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.