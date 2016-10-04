Ставрополь, 4 октября, 2016, 10:30 — ИА Регнум.



Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

В Ставропольском крае за сентябрь цены выросли на 0,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Цены на овощи и фрукты сезонно дешевеют уже не первый месяц. Это повлекло снижение цен на продовольствие на 0,5%, подешевели и услуги на 0,1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8%.

Стоимость минимального набора продуктов питания снизилась на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 3249,6 рублей. С начала года, когда продукты все дорогие, этот набор подешевел на 2,4%.

Больше всего подешевели морковь на 20,5%, помидоры — на 19,4%, яблоки — на 16,2%, капуста — на 15,9%, лук — на 13,4%, свежие огурцы — на 13,1%, виноград — на 12,9%, картофель — на 11,9%. Менее значительно упали цены на сахар на 10,5%, рыбу и морепродукты — на 1,9%, муку — на 1,8%, копчения — на 1,6%.

Вместе с тем, выросли цены на апельсины на 22%, куриные яйца — на 8,7%, фруктовые соки — на 7,7%, чеснок — на 6%, овощные консервы для детского питания — на 5,5%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы — на 4,3%, сливочное масло — на 4,1%.

Среди остальных товаров больше всего подорожала обувь, хлопчатобумажные ткани — на 3,9−4,3%, стиральные машины, спички, товары для садоводства — на 2,5−3,5%, чулочно-носочные изделия, металлическая посуда, табак, игрушки — на 2,2−2,3%.

Одновременно снизились цены на ковры — на 7,7%, инструменты и оборудование — на 2,2%, мебель — на 1,4%.

В Ставропольском крае подорожало проживание в гостиницах (на 4,2%), дороже стал обходиться ремонт, пошив одежды и обуви (на 4%), услуги связи (на 1,9%), телевещания (на 1,8%). При этом подешевел железнодорожный проезд на 7,6%, снизилась стоимость услуг страхования — на 4%, образования — на 3,3%, обрядовых услуг — на 1,4%.