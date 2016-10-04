Астана, 4 октября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Рост промышленного производства по итогам 2016 года может превысить 0,5%. Об этом сегодня, 4 октября, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в ходе встречи с министром национальной экономики Казахстана.

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«Выходу из кризисной ситуации способствует несколько обстоятельств. По добычным отраслям в течение всего года показываем плюс — примерно по итогам 2016 гола у нас будет на уровне 2% добычные отрасли. Переработка до лета была в минусе, в августе переработка вышла в плюс. Рассчитываем, что в целом промышленное производство будет в плюсе — на уровне от 0,5%. Сельское хозяйство будет больше, чем 3%, в отрасли отмечается подъем», — пояснил Улюкаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России индекс промышленного производства в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 100,4%.

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