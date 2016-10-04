Ханой, 4 октября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Вьетнамские таможенники изъяли контрабанду в 309 кг бивней слона из Африки, сообщает 4 октября Kyodo News со ссылкой СМИ Вьетнама.

skeeze Бивни слона

Незаконную партию бивней задержали 1 октября в аэропорте Ной Бай в Ханое. Контрабанда находилась на борту самолета, принадлежащего компании Etihad Airways, который прибыл из Нигерии, сообщает информационное агентство VNA.

Напомним, ранее в марте этого года в аэропорте Ной Бай было изъято 238 кг слоновьих бивней. Контрабанда также находилась на самолете, прибывшим из Нигерии.

Вьетнам входит в число 22 стран, подписавших Конвенцию о международной торговле исчезающими видами животных, которая запрещает незаконную продажу слоновой кости.