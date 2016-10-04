Тбилиси, 4 октября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. «Я обязательно вернусь в Грузию и приму участие в формировании нового правительства и в дальнейшем процессе строительства страны. И пусть никто не питает иллюзий, что смогут отстранить меня от дальнейшего развития и строительства Грузии». Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в прямом эфире в соцсети Facebook, отвечая на вопросы участников эфира.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, на вопрос, кто и где будет после выборов, ответит грузинский народ. А после выборов, по информации Саакашвили, состоится многотысячный съезд его партии, и на этом съезде будет укомплектовано эффективное новое правительство из тех людей, которые будут пользоваться симпатиями и поддержкой народа.

«Разумеется, я собираюсь активно участвовать во всех этих процессах, в осуществлении тех проектов, которые были моими идеями и которые жизненно важны для развития страны», — заявил экс-президент.