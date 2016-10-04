Париж, 4 октября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года-2017» включает в себя 22 автомашины. Участники конкурса были объявлены в рамках Парижского автосалона, сообщает портал «Колеса.ру».

suvcar.ru Кроссовер Audi Q5

Победитель конкурса World Car of The Year (WCOTY) будет назван в апреле 2017 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Выбирать «Лучший в мире автомобиль» будет жюри из 73 автожурналистов, которые прибудут из 24 стран, включая Россию.

На главную награду будут претендовать такие автомобили, как Audi Q5, Kia Rio, Honda Civic, Chevrolet Cruze, Infiniti Q60, SsangYong Tivoli Air/XLV, Volkswagen Tiguan и другие. Победители также будут выбраны в номинациях «Лучший дизайн», «Зеленый автомобиль», «Городской автомобиль» и в объединенной номинации «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года».