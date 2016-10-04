Астана, 4 октября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Россия в целом готова поддержать усилия по заморозке добычи нефти. Об этом сегодня, 4 октября, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев журналистам в Астане.

bashneft.ru Добыча нефти

«Мы говорили о том, что мы готовы к тому, чтобы поддержать усилия по замораживанию добычи нефти. Уровень заморозки — это обсуждаемый вопрос, но в целом мы готовы поддержать», — отметил Улюкаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, страны — члены ОПЕК на встрече в Алжире 28 сентября согласовали ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 миллиона баррелей нефти в сутки, лимиты для каждой страны планируется определить на официальном министерском заседании картеля 30 ноября в Вене.

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