Владивосток, 4 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Предложение президента РФ Владимира Путина о плавном переходе бизнеса с упрощённой налоговой системы на общую разрушает гармонию сложившихся между налоговыми органами и предпринимателями отношений. По мнению заместителя гендиректора ООО «Спасский бекон» Александра Огневского, указанная инициатива усугубит и без того кризисные явления в экономике. Такое мнение эксперт высказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Бизнес — это всегда стабильная структура, которая привыкает к определённому постоянству, к понятным и устоявшимся правилам игры. И в этом смысле упрощённая система налогообложения полностью сформировала уже сложившийся уклад отношений между бизнесом и налоговыми органами. То есть люди чётко знали: либо они платят 6% от всех сумм, которые поступили к ним на счета, либо они платят 15%, но за вычетом своих понесённых расходов. Это понятно, это прозрачно, это устраивало и бизнес, и власть», — считает Огневский.

Нынешнее предложение Владимира Путина, по мнению предпринимателя, нарушает гармонию уже сложившихся отношений между налоговыми органами и бизнесом, потому что усугубляет и без того кризисные явления в экономике: на фоне падения курса рубля пытаются набить карман государству.

«Заметьте, государство не ставит вопрос о том, что налогообложение надо увеличить не на бизнес, а на зарплаты чиновников и других государственных служащих. Речь также не идёт о том, чтобы увеличить сборы на «Транснефть» или на «Газпром» как на крупные организации, которые распоряжаются общенациональными ресурсами», — добавил Александр Огневский.

«В очередной раз государство демонстрирует непредсказуемость. Даже, если, в конце концов, такие решения и не будут приняты, то бизнес окажется напуганным и начнёт уходить в тень, — уверен замгендиректора «Спасского бекона». — Такими методами мы постепенно откатываемся назад в 90-е годы».

Эксперт считает, что бизнес оперативно отреагирует на нововведение, однако в том числе и путём увода сделок в тень. То есть расчёты будут производиться не между организациями, а между двумя физическими лицами.

«Несмотря на все заявления о модернизации экономики, инновационной политики, о чем мы слышим постоянно последние уже лет 6−7, мы всё же по-прежнему живём от продажи ресурсов. Источников дохода два: налоги и продажа ресурсов за рубеж. Так нельзя делать», — констатировал Огневский.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с представителям бизнес-кругов Оренбургской области президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости плавного перевода малого бизнеса с упрощённой системы налогообложения на общую. Он предложил повысить порог выручки до 150 миллионов рублей и дать возможность субъекту самостоятельно отрегулировать вопрос по налогу на прибыль.