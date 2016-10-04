Калуга, 4 октября, 2016, 10:04 — ИА Регнум.



pixabay.com Загрязнение почвы

Порядка 300 кв. метров почвы оказались загрязнены в результате размещения 38 емкостей, содержащих промышленные отходы 2 и 3 класса опасности. Клапаны емкостей оказались открытыми, и опасные вещества попали на землю, сообщил 4 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Малоярославецкого района Калужской области Дмитрий Лызарь.

По его словам, экологическое преступление произошло на двух земельных участках по соседству с садовым товариществом «Дубрава» деревни Ерденево и улицы Лесная села Маклино Малоярославецкого района.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено два уголовных дела о несанкционированном размещении промышленных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в районе калужской деревни Тучнево были обнаружены токсические промышленные отходы 1 класса опасности, содержащие серную кислоту и тяжелые нефтепродукты. Ими было загрязнено более 120 кв. м земли, а также русло ручья, впадающего в реку Угра.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации скопления жидких опасных отходов на территории микрорайона Куровской города Калуги, обнаруженных на земельном участке, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Консалт Инвест Сервис».

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