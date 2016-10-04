Москва, 4 октября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Москве в октябре в ходе проверок установлены факты реализации изделий из натурального меха без маркировки контрольными (информационными) знаками в крупных торговых объектах города (ТЦ «Новочеркизовский», ТК «Коньково», ТЦ «Золотой Вавилон»). В результате наложен арест на более чем 300 меховых изделий на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.

eastrussia.ru Меховые изделия

Ведомство напоминает, что со дня вступления в силу Постановления маркировка изделий из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками является обязательной для всех участников товарооборота, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

Мероприятия по соблюдению требований к обязательной маркировке меховых изделий проводятся Роспотребнадзором во всех субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года в России для борьбы с контрафактом в сфере меховых изделий введена единая система маркировки меховых изделий. Исходя из международного опыта, маркировка товара контрольными идентификационными знаками является одной из мер, доказавших эффективность в борьбе с незаконным производством и оборотом продукции.

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