Красногорск, 4 октября, 2016, 10:32 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

С начала 2016 года в Подмосковье было построено и введено в эксплуатацию 16 детских садов на 2685 мест для детей в возрасте от трех до семи лет. Регион вышел на финальный этап строительства дошкольных учреждений в рамках планов на этот год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

Как отмечают власти Подмосковья, работы по строительству и реконструкции детских садов, планируемых ко вводу в 2016 году, находятся в завершающей стадии. По словам главы подмосковного стройкомплекса Сергея Пахомова, новые дошкольные учреждения уже построены в городских округах Балашиха, Домодедово, Королев, Котельники, Лобня, Подольск, Химки, а также в Истринском, Люберецком, Ленинском, Наро-Фоминском, Одинцовском и Красногорском районах.

Больше всего мест было создано в Балашихе (584 места), Наро-Фоминском районе (550 мест) и Химках (270 мест).

«На сегодняшний день в высокой степени готовности находятся восемь дошкольных учреждений: это два детских сада в Ленинском районе, два — в городском округе Лобня, один — в городском округе Дубна, а также по одному садику в Дмитровском и Одинцовском районах», — заявил Пахомов.

Он также подчеркнул, что массовый ввод детских садов в эксплуатацию запланирован на ноябрь — декабрь 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе все еще наблюдается проблема нехватки мест в детских садах. «Остроту этой проблемы мы сняли. За три года построили 317 детсадов, еще 43 введем в строй в этом году. Очереди в дошкольные учреждения остались только в Красногорске, Балашихе и Одинцове — это муниципалитеты, где на протяжении многих лет велась самая варварская застройка без социальной инфраструктуры. Поэтому детсады будем продолжать строить, но уже не аврально, как было в эти три года, а в плановом порядке», — заявил тогда глава региона.