Москва, 4 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В торговых центрах Москвы меховые изделия арестовали на более чем 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что контрольные мероприятия были проведены в столице в октябре.

womenmag.ru Меховые изделия

«Так, в Москве установлены факты реализации изделий из натурального меха без маркировки контрольными (информационными) знаками в крупных торговых объектах города (ТЦ «Новочеркизовский», ТК «Коньково», ТЦ «Золотой Вавилон»), в результате специалистами Роспотребнадзора наложен арест на более чем 300 меховых изделий на общую сумму свыше 7 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что за нарушение установленного порядка маркировки меховых изделий в России предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, 12 августа 2016 года вступило в силу соглашение о реализации в 2015 — 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», согласно которому все участники товарооборота обязаны производить маркировку изделий из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками.