Москва, 4 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В России с 2017 года появится ещё одна альтернатива лишению свободы — принудительные работы, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

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Осуждённый будет работать по трудовому договору в исправительном центре с правом на отпуск. При этом ему будет разрешено пользоваться интернетом, мобильным телефоном. Из зарплаты осуждённого в пользу государства будет удерживаться пять-десять процентов.

Такие осуждённые не смогут употреблять алкоголь, играть в карточные игры. Чтобы покинуть территорию центра в нерабочее или в ночное время, они должны будут получить разрешение у администрации центра, передаёт RT.

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