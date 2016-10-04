Москва, 4 октября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Аналитики Bank of AmericaMerrill Lynch в опубликованном на днях обзоре по России на 2017 год пришли к выводу, что перспективы российской валюты в следующем году даже в случае роста нефтяных котировок далеко не безоблачны. В базовом сценарии эксперты закладывают рост цен на нефть до 59 долл/барр. по Urals, но при этом курс пары доллар/рубль, по их мнению, также вырастет до 65 рублей за доллар, указывает аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский.

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«Если же цены на нефть не достигнут прогнозных значений, снижение рубля будет более весомым», — говорит он.

Причина подобных ожиданий — бюджетные проблемы России, при которых ослабление национальной валюты может оказать некоторую помощь, считает эксперт. «Мы помним, как в середине июля, когда пара доллар/рубль на несколько дней провалилась ниже отметки в 63,50 рублей за доллар, последовали заявления отдельных представителей власти о том, что более слабый курс рубля выгоден для экономики», — напомнил эксперт.

Вполне возможно, что что-либо подобное можно будет услышать и в ближайшие недели, прогнозирует Поддубский. «Курс пары доллар/рубль ниже отметки в 63 рублей за доллар — потенциальная возможность зайти в длинные позиции с горизонтом до конца 2016 года», — отметил он.

В отношении среднесрочных перспектив роста нефтяных цен эксперт сохраняет скептицизм. «Диапазон в 50−53 долл/барр. по смеси марки Brent смотрится весьма неплохо для постепенного формирования короткой позиции. Ближайшие два дня станут важными для нефтяного рынка из-за публикаций данных по запасам и добыче нефти в США. Вечером 4 октября свои данные представит API, 5 октября — Минэнерго США. В последнее время мы видим, что динамика среднедневного объема добычи нефти приостановила падение, и при этом наблюдается заметный рост числа буровых установок», — сказал Поддубский.

Если в ближайшие недели добыча нефти в США подрастет, понимание того факта, что баланс спроса и предложения реального рынка вновь отодвигается на неопределенный срок, может привести к возобновлению снижения нефтяных котировок, подчеркнул аналитик.