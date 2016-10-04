Москва, 4 октября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В России с 1 января 2017 года начнет действовать новый вид наказания за преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые — принудительные работы. Об этом заявил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко, передает ТАСС.

Цитата из к/ф «Белые росы». реж. Игорь Добролюбов. 1983. СССР Наказание в виде исправительных работ на 15 суток

По его словам, этот вид наказания станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет. «Этот вид наказания выгодно отличается тем, что все-таки это не изоляция от общества», — сказал Максименко.

Он пояснил, что осужденные не смогут сами выбирать вид работ, не смогут уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации. После отбытия трети срока наказания без нарушений режима осужденному могут разрешить проживание за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.

Других ограничений нет: можно пользоваться мобильным телефоном и интернетом, посещать обычных врачей в случае заболевания, а также на осужденных распространяются в полном объеме все положения социального, пенсионного законодательства, в том числе Трудового кодекса. С зарплаты осужденного по решению суда будет удерживаться от 5% до 20% в пользу государства.

Первыми откроются четыре центра и семь участков, они с января 2017 года смогут принять 900 человек. Принудительные работы были включены в УК РФ в декабре 2011 года, однако из-за неготовности исправительных центров действие нового вида наказания откладывалось.