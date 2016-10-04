Тбилиси, 4 октября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Лидер Республиканской партии Грузии, председатель нынешнего парламента Давид Усупашвили считает, что лидеры «Грузинской мечты» и «Единого национального движения» не только не уважают своих избирателей, но и боятся открытых дебатов с оппозиционными политиками. Об этом Усупашвили заявил в эфире первого канала Общественного телевидения Грузии, комментируя неявку первых номеров партсписков ЕНД, ГМ и еще 3 избирательных субъектов на теледебаты в прямом эфире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Тот факт, что сегодня здесь, в прямом эфире Общественного телевидения, стоят пустые стулья, — это не только неуважение к избирателям, но и страх открытых дебатов. Потому что эти люди привыкли играть в одни ворота, когда у них нет оппонентов и могут свободно говорить неправду, могут очень просто запугивать население Грузии», — подчеркнул Усупашвили.

Он обратился к лидерам ЕНД и призвал их не планировать революции, а Бидзину Иванишвили и Георгия Квирикашвили — не пугать народ революциями.

«Хочу обратиться к Давиду Бакрадзе: не выйдет у вас революция, не получится у Миши Саакашвили повторно устроить беспорядки. Такой возможности не дадим ему мы вместес грузинским народом. Хочу обратиться к Георгию Квирикашвили: его «Грузинской мечте» и Бидзине Иванишвили не удастся запугать грузинский народ революцией Миши Саакашвили», — заявил Усупашвили и подчеркнул, что грузинский народ проголосует на выборах за его партию и ту программу, которую разработали республиканцы.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.