Москва, 14 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Жители района Вешняки продолжают выступать против проекта Северо-Восточной хорды в Москве, заявила корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы «Спаси Вешняки» Ольга Белякова. По ее словам, земляные и бетонные работы для возведения новой эстакады проводятся возле дома 1 по Аллее Первой Маевки. Общественники и эксперты опасаются, что при строительстве новой дороги уничтожение грозит не только парку Кусково, но и церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках (1644 года) по адресу улица Юности, 17.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство хорды у Храма Успения в Вешняках

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Белякова сообщила, что активисты движения направили несколько заявлений в Генеральную Прокуратуру РФ с просьбой отозвать разрешение на строительство хорды и признать проект в существующем виде незаконным. Активиста пояснила, что расположенные в районе намеченного строительства Северо — Восточной хорды (участок от шоссе Энтузиастов до МКАД) объекты культурного наследия федерального значения: церковь и усадьба Кусково находятся в объединенной охранной зоне (ООЗ) № 330, режим использования который соответствует определению охранной зоны, данному в статье 34 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Общественники считают, что строительные работы хорды в Вешняках противоречат федеральному законодательству: «Это полномасштабное строительство капитального объекта, не являющееся мерами по регенерации или восстановлению среды объектов культурного наследия и запрещенное в охранной зоне», — пояснила член инициативной группы «Спаси Вешняки».

Она также отметила, что на участок церкви, у ограды которой пройдет трасса, отсутствует геологическая экспертиза. Активисты опасаются, что от вибраций, создаваемых движением транспорта по дороге, могут произойти серьезные деформации объекта культурного наследия. «Сначала сквер, в котором находится храм окружат 6-полосным шоссе и закроют его от взора 4-метровой пластмассовой стеной, а затем он будет стоять и ждать своего последнего часа в свинцовой копоти, рассыпаясь от грохота грузовиков и товарных поездов», — пояснила Белякова.

С опасениями жителей Вешняков согласился и старший научный сотрудник научно-просветительского отдела Музея им. Андрея Рублева Юрий Дорофеев. Он отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что храм с одной стороны будет страдать от вибрации и загрязнений окружающей среды, а с другой стороны, он будет исключен из поля зрения москвичей и гостей столицы. «К нему будет затруднен доступ. Он будет окружен трассами, щитами, подъезд будет ограничен. А если, например, повышенная вибрация, то храм начинает дрожать и вибрировать. Это будет плохо сказываться на настенной живописи», — считает эксперт.

Ранее члены постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что необходимо в срочном порядке остановить в Москве работы, ведущиеся по строительству Северо-Восточной хорды на территории усадьбы Кусково и повести повторную проверку соответствия законодательству проектирования и возведения автотрассы.

«Комиссия приходит к выводу об односторонности и существенной неполноте проведенной Генпрокуратурой России проверки и рекомендует провести проверку вновь, обеспечив надлежащее качество её проведения, выявление и правовую оценку всех юридически значимых обстоятельств», — следует из опубликованного текста резолюции заседания комиссии.

Напомним, в Москве уже неоднократно выступали против строительства Северо-Восточной хорды. Эксперты сообщали, что в случае, если проект новой дороги будет одобрен, то в парке Кусково вырубят порядка 20 га лесного массива.

Летом 2016 года на территории лесопарка началась вырубка. Уничтожение части лесополосы вызвало сильный общественный резонанс. На портале change.org размещена петиция в адрес правительства Москвы, которая собрала уже более 143 000 подписей.