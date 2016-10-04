Грозный, 4 октября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи СМИ о готовившемся и предотвращенном на него покушении весной 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«А почему я не в курсе?», — написал пользователь kadyrov 95 (официальный аккаунт Кадырова) в Instagram в комментариях под соответствующей публикацией новостного блога Kavkaz_pravda.

3 октября пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил, что информация СМИ о том, что на Рамзана Кадырова весной 2016 года планировалось покушение, которое удалось предотвратить, не соответствует действительности.

«Никаких попыток совершить покушение на главу Чеченской Республики в селе Беной, тем более в доме, где он якобы останавливается, не было», — подчеркнул Каримов.

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