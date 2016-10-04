Вашингтон, 4 октября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Бывший президент США Билл Клинтон назвал систему здравоохранения Obamacare бессмысленной и неработающей, сообщает ABC News.

usatoday.com Билл Клинтон

Выступая в ходе предвыборной кампании своей супруги — кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон — экс-глава Белого дома заявил, что система здравоохранения Барака Обамы просто «безумная».

Obamacare эффективна только для людей, которые получают субсидии, считает Клинтон. Он пояснил, что она «убивает представителей малого бизнеса»: «Внезапно 25 млн человек получают медицинские услуги, а затем люди разоряются, их взносы удваиваются, а выплаты им сокращаются вдвое».

Введение в США системы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare, вызвало к жизни серьезный казус, когда низкооплачиваемая часть работающих не могла себе позволить выплаты по медицинским страховкам, с одной стороны, оказывалась под давлением системы штрафов за отказ от Obamacare — с другой.

Американское Минтруда проанализировало опыт нескольких крупных городов, где проблема низких заработных плат обострилась в связи с обязательными выплатами по Obamacare. Города попробовали решить ее тем, чтобы ввести «больше социализма» — а именно директивно поднять уровень минимальной заработной платы.

Экономика немедленно отреагировала так, как предсказывали эксперты в области труда, — сокращением рабочих мест. То есть чтобы не повышать минимальную зарплату (чтобы работники могли платить отчисления в Obamacare), работодатели просто сокращают количество рабочих мест или останавливают наем новых сотрудников.