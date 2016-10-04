Барнаул, 4 октября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. УФАС по Алтайскому краю обнародовало результаты оперативного мониторинга розничных цен на крупнейших сетевых заправочных станциях региона — Газпромнефть и Роснефть. За период с 26 сентября по 2 октября снижение розничных цен на бензин марки АИ-92 до 30 копеек за литр зафиксировано в сети АЗС обеих операторов.

Светлана Шаповалова ГСМ и уборка урожая в Алтайском крае

В настоящее время литр бензина марки АИ-92 можно купить по ценам от 33,12 до 33,30 рублей; АИ-95 от 36,45 до 36,60 рублей. Летнее дизельное топливо продают от 33,00 до 33,30 рублей за литр.

По данным антимонопольщиков, в целом, с 11 сентября розничные цены на ГСМ у данных операторов подешевели: АИ-92 на 50 копеек; АИ — 95 на 10−20 копеек; ДТ летнее на 30 копеек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снижение розничных цен на ГСМ в Алтайском крае наблюдается от месяца к месяцу в течение более полугода. За период с 18 по 25 сентября отпуск бензина АИ-92 и АИ-95 в розницу на сети заправочных станций Роснефть уменьшился на сумму от 10 до 20 копеек за литр, на дизельное топливо — 30 копеек за литр.

За 7 месяцев 2016 года снижение цен на бензин составило 5,3% при среднем показателе по Сибирскому федеральному округу — 2,8%.