Москва, 4 октября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В ходе судебного заседания, рассматривавшего дело об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, все пятеро подсудимых отказались признать свою вину, сообщает РАПСИ.

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Заседание в Московском городском суде состоялось накануне, 3 октября. На скамье подсудимых — пять предполагаемых исполнителей убийства: Темирлан Эскерханов, Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев и Хамзат Бахаев. Дело рассматривает суд присяжных.

После выступления судьи, позицию подсудимых высказали адвокаты. Затем слово было предоставлено каждому из сидящих на скамье подсудимых. Так, Эскерханов заявил, что не понял сути обвинения из-за непредоставленного ему переводчика.

Комментируя происходящее в суде, адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев заявил, что его подзащитный считает себя невиновным, пишет газета «Ведомости».

"У нас есть алиби, оно документально подтверждено, находится в деле. Есть и другие доказательства — все это есть в материалах», — сказал юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Московском городском суде была сформирована коллегия присяжных.

Напомним, Немов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, заказ на убийство поступил обвиняемым от Руслана Мухудинова в 2014 году. За выполнение заказа перечисленным лицам предлагалась сумма не менее 15 миллионов рублей.

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